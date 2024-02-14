في أول حوار لها، سفيرة فرنسا تتحدث باللغة العربية وتؤكد أنه في 2023 تم اسناد قرابة 100 الف فيزا للتونسيين‎

تحدثت الاربعاء 14 فيفري، سفيرة فرنسا بتونس ٱن غيغان باللغة العربية في أول حوار صحفي لها بعد تسلمها لمهامها وذلك على أمواح اذاعة موزاييك أف أم.

وأكدت السفيرة اعجابها باللغة العربية قائلة ان اللغة العربية كنز حسب وصفها.



كما عبرت السفيرة عن اعجابها بتونس وبالتراث التونسي مشيرة الي انها زارت عديد الولايات التونسية على غرار باجة وجندوبة وصفاقس وتوزر مشيرة الي انها ستعمل على زيارة مختلف أنحاء البلاد.



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وفي سياق ٱخر تحدثت السفيرة عن ملف التأشيرات وأفادت بأنه تم في سنة 2023 اسناد حوالي 100 الف فيزا للتونسيين مشيرة الي ان نسبة قبول ملفات طلبات التأشيرات بلغت 77 بالمائة.



وبينت السفيرة انه تم القيام بعديد التحسينات في علاقة بالخدمات لمقدمي طلبات الفيزا من بينها تقليص فترة الانتظار للحصول على موعد وتسريع دراسة طلبات الفيزا مؤكدة أنه ستم العمل على مزيد تحسين هذه الخدمات.

وفي سياق ٱخر تحدثت السفيرة عن ملف التأشيرات وأفادت بأنه تم في سنة 2023 اسناد حوالي 100 الف فيزا للتونسيين مشيرة الي ان نسبة قبول ملفات طلبات التأشيرات بلغت 77 بالمائة.وبينت السفيرة انه تم القيام بعديد التحسينات في علاقة بالخدمات لمقدمي طلبات الفيزا من بينها تقليص فترة الانتظار للحصول على موعد وتسريع دراسة طلبات الفيزا مؤكدة أنه ستم العمل على مزيد تحسين هذه الخدمات.