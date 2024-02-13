رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة: 'كلّ الإذاعات الخاصة تقريبًا أصبحت غير قادرة على خلاص موظّفيها'

أكد رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة، كمال ربانة، اليوم الثلاثاء، أنّ "كلّ المؤسسات الإذاعية الخاصة تقريبًا أصبحت غير قادرة على خلاص موظّفيها"، مشيرًا إلى أنها "تعاني من نقص كبير بسبب شحّ الموارد".



وأوضح ربانة خلال حلوله ضيفًا على اذاعة الجوهرة، أنّ "الإذاعات تعيش من الإشهار فقط، لكن الإشهار اليوم أصبح مهدورًا بطريقة غير قانونية في مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك، انستغرام، تيكتوك)"، داعيًا وزارة المالية والدولة أخذ هذه الظاهرة بعين الإعتبار. وأضاف ربانة، أنّ "بعض الإذاعات والقنوات غير القانونية تستفيد من الإشهار وهو ما أثّر سلبًا على الـ16 إذاعة الموجودة حاليًا".





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