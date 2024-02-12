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عماد الخميري : أتحدى هيئة الدفاع عن بلعيد ان تعرض إسم واحد من المتهمين في حركة النهضة

Publié le Lundi 12 Février 2024 - 14:33 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال القيادي في حركة النهضة عماد الخميري في حوار عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" ان الحركة تطالب بعرض جلسة المحاكمات في قضية الشهيد شكري بلعيد على المباشر.

وأضاف " أتحدى هيئة الدفاع عن بلعيد ان تعرض إسم واحد من المتهمين في حركة النهضة" متابعا " ليس هنالك اتهام وحيد للحركة او قيادي في النهضة بالتورط في الاغتيالات".

...

وتابع " العملية كلها "اوركستراتية" وجميع الأسماء المعروضة لا علاقة لها بحركة النهضة من قريب أو بعيد" مضيفا " من يثق في اتهاماته ومعطياته عليه ان يعرض المحكمة على المباشر ونرى المتهمين".

وقال عماد الخميري " لا علي العريض ولا راشد الغنوشي متهمين في القضية لا من قريب ولا من بعيد".


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