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العثور على جثة ادمية داخل ضيعة فلاحية

Publié le Samedi 10 Février 2024 - 11:19 قراءة: 0 د, 13 ث
      
اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل بفتح بحث أثر العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 22 سنة ملقات باحدى الضيعات الفلاحية بجهة سليمان من ولاية نابل.
كما اذنت النيابة ايضا برفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة....


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