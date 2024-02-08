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التمديد في الاحتفاظ بالكاتب العام الجهوي للشغل بالقصرين

Publié le Jeudi 08 Février 2024 - 22:04 قراءة: 0 د, 20 ث
      
أذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالتمديد في الاحتفاظ بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي أسودي لمدة 48 ساعة من أجل "شبهات تدليس شهادة علمية بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق"، التي يشغل فيه خطة رئيس مصلحة.
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