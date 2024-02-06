إيقاف كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين

أفادت الثلاثاء 6 فيفري، اذاعة موزاييك أن السلطان الأمنية بالقصرين قامت اليوم بايقاف كاتب عام الاتحاد العام التونسي للشغل بالقصرين صنكي الأسودي... ووفق نفس المصدر لم تتضح إلى حد الآن أسباب الإيقاف.

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