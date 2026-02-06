Babnet   Latest update 18:09 Tunis

أيام قرطاج لفنون العرائس : جمهور غفير يُتابع عروض مسرح الهواة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6979e5cc2e9cc8.73557861_enfkjhpoqgilm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 17:04
      
ضمن فعاليات الدورة السابعة من أيام قرطاج لفنون العرائس التي انطلقت يوم الأحد 1 فيفري وتتواصل إلى غاية 8 فيفري، تم مساء أمس الخميس عرض مسرحية "القوة والحكمة"، عن كتاب "الحكمة والقوّة" للكاتب العراقي محمد صخيّ العتابي، من إنتاج مختبر المسرح بدار الثقافة حسن الزقلّي بقربة من ولاية نابل.
هذه المسرحية التي تستخدم تقنية مسرح الطاولة، تتنزل ضمن عروض الهواة، التي تمت برمجتها ضمن هذه الدورة (وعددها 6)، وتقوم على "7 شخصيات بعرائس مختلفة، أسد ضخم معتدّ بنفسه، يحيط به غزال وفراشة ودبّ وبومة وثعلب وقرد، تنجح هذه الحيوانات في خداع الأسد المغرور الذي يرى أن القوّة هي الحلّ لكل المشاكل، بينما تقنعه هذه الحيوانات بوجود كائن آخر أقوى منه، فتنتظم مسابقة بالمناسبة لاختبار حكمة هذا الأسد القويّ، فيفشل في ذلك، ويدرك أن الحكمة أفضل من القوّة…"
جمهور غفير من مختلف الشرائح العمرية، حضر هذا العرض الذي أثثه هواة تتراوح أعمارهم بين 9 و 30 سنة، وقد صنعوا عرائس العرض بأنفسهم.

وتم عرض هذا العمل المتوج وطنيا في تصفيات "ملتقى مسرح الهواية"، بقاعة صوفي القلي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

