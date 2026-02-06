Babnet   Latest update 18:09 Tunis

سليانة: جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية برقو وسليانة 3 والعروسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 18:09
      
مثّلت متابعة إنجاز المناطق الصناعية برقو وسليانة 3 والعروسة (في طور الدراسات) محور جلسة عمل اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، المنعقدة اليوم الجمعة بمقر ولاية سليانة.
وبين المدير الجهوي للوكالة العقارية الصناعية بباجة كامل التليجاني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا،على هامش الجلسة، أن المنطقة "الصناعية 3" تمسح 17 هكتارا ومن المنتظر إستكمال الدراسات بعد مراجعة مثال التهيئة العمرانية لإدراجها فيها.
وأضاف أن المنطقة الصناعية العروسة تمسح 32 هكتارا وتم إستكمال الدراسات وملف التقسيم في انتظار المصادقة على مثال التهيئة العمرانية وهو حاليا في مراحله الأخيرة. 

وذكر التليجاني أن المنطقة الصناعية برقو تمسح 20 هكتارا ويقع إنجاز الدراسات الفنية ذات العلاقة سواء المرورية أو المائية، لافتا إلى أن ممثلي الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصدد ايجاد صيغة لربطها بالماء .
واشار الى أنه تم في السنوات المنقضية إنجاز المنطقتين الصناعيتين بالكريب على مساحة 10 هكتارات، وبوعرادة 2 على مساحة 20 هكتارات.
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
