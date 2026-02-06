Babnet   Latest update 19:10 Tunis

المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس توقع اتفاقية تعاون أكاديمي مع معهد بوردو للعلوم التطبيقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6985f69a2e83b3.74052040_qhomkgepnljif.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 19:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وقعت، المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، اتفاقية تعاون اكاديمي مع، معهد بوردو للعلوم التطبيقية.

وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز التدويل والتميز الأكاديمي للمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، وخلق فرص التوظيف لطلابها من خلال شراكات رفيعة المستوى، وفق ما ورد بصفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


وتتيح فرصة تبادل الطلاب من الجانبين والحصول على شهادة مزدوجة فضلا عن توفير مواضيع لمشاريع التخرج والتدريب الصيفي.


وتشمل الاتفاقية أقسام هندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والرياضيات التطبيقية وهندسة النمذجة.

وسيتم تنفيذها بصفة فورية حيث ستنطلق مشاريع التخرج والتدريب الصيفي خلال شهر فيفري الجاري وستغادر دفعة جديدة من الطلاب في العام الدراسي 2026/2027، مما سيمثل خطوة جديدة نحو مسارات هندسية متميزة مفتوحة للعالم، وفق ذات المصدر.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323258

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 06 فيفري 2026 | 18 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:52
15:26
12:40
07:17
05:49
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
16°-10
18°-8
15°-8
17°-10
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>