المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس توقع اتفاقية تعاون أكاديمي مع معهد بوردو للعلوم التطبيقية

وقعت، المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، اتفاقية تعاون اكاديمي مع، معهد بوردو للعلوم التطبيقية.وتهدف هذه الاتفاقية الاستراتيجية إلى تعزيز التدويل والتميز الأكاديمي للمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، وخلق فرص التوظيف لطلابها من خلال شراكات رفيعة المستوى، وفق ما ورد بصفحة المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".وتتيح فرصة تبادل الطلاب من الجانبين والحصول على شهادة مزدوجة فضلا عن توفير مواضيع لمشاريع التخرج والتدريب الصيفي.وتشمل الاتفاقية أقسام هندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والرياضيات التطبيقية وهندسة النمذجة.وسيتم تنفيذها بصفة فورية حيث ستنطلق مشاريع التخرج والتدريب الصيفي خلال شهر فيفري الجاري وستغادر دفعة جديدة من الطلاب في العام الدراسي 2026/2027، مما سيمثل خطوة جديدة نحو مسارات هندسية متميزة مفتوحة للعالم، وفق ذات المصدر.