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لجنة تنظيم الادارة بالبرلمان تقترح على الحكومة اعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة في الوظيفة العمومية‎

Publié le Samedi 03 Février 2024 - 07:46 قراءة: 0 د, 37 ث
      
طالب عدد من أعضاء لجنة تنظيم الادارة وتطويرها بمجلس النواب بمراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الاسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة وفق بيان نشره مجلس النواب في صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك.
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واوضح البيان أنه وخلال جلسة عقدتها اللجنة الخميس 1 فيفري للاستماع لممثلي رئاسة الحكومة تقدم اعضاء اللجنة بمقترح يتعلق باعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة عوض العمل بنظام الحصتين في الوظيفة العمومية.
وأكدوا أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
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