الاتفاق على تنسيق الإعداد لمنح تونس العضوية الأساسية بمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي

Publié le Mercredi 28 Janvier 2026 - 21:09
      
أسفرت جلسة عمل جمعت، أمس الثلاثاء، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد بالمدير العام لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي آزار بايراموف، عن الاتفاق على تنسيق الإعداد والتشاور القانوني لمنح تونس العضوية الأساسية بالمركز، وذلك على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب وزير التشغيل، بالمناسبة، عن إستعداد وزارة التشغيل والتكوين المهني لبلورة مشروع تعاون وشراكة إستراتيجية مع المركز، مثمنا مساهمته في تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء من خلال تنسيق السياسات التشغيلية والتكوينية لمواجهة تحديات سوق الشغل، وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة.


من جانبه، أعرب آزار بايراموف المدير العام لمركز العمل بمنظمة التعاون الإسلامي عن رغبة مؤسسته في تعزيز إنخراط تونس في المركز للحصول على العضوية الأساسية صلبه، مشيدا بجهود الدولة التونسية في إعداد البحوث والدراسات وجمع وتحليل البيانات والمعطيات التي يُنجزها المركز بصفة دورية.


وقد تباحث الطرفان خلال هذا الاجتماع حول سبل تطوير مجالات التعاون لدعم سياسات العمل والتشغيل بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وتعزيز التبادل الفني للخبرات في مجال التشغيل والتكوين المهني.
