تفكيك شبكة لترويج المخدرات ونقلها في قفة

تمكن أعوان الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببن عروس من حجز 10صفائح من مخدر القنب الهندي .

وكان منطلق الابحاث تبعا لتوفّر معلومات لدى الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني ببن عروس مفادها تواجد شبكة مختصة في ترويج المخدرات و غسيل الأموال تنشط بولاية سوسة أمكن للفرقة المذكورة إثر عمل إستعلامي معمق وتكثيف المراقبات الميدانية من إلقاء القبض على3 أنفار من بينهم فتاة وحجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي زنتها 01 كغ بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة التونسية .



وقد كانت تنقل المخدرات داخل قفة ....



...





بمراجعة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية والإحتفاظ بالأنفار الثلاثة.

