القضاء العسكري يحكم بعدم سماع الدعوى في حق سيف مخلوف ومن معه في قضية '' المطار''‎

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قال المحامي عبد الرؤوف أوبا في تصريح لراديو ''إي أف أم'' إن محكمة الاستئناف العسكرية قضت اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 بعدم سماع الدعوى في حق كل من المحامي مهدي زقروبة والنواب بالبرلمان المنحل عن كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس بموجب الإحالة من قبل محكمة التعقيب بعدم سماع الدعوى في حق الرباعي المذكور في القضية المعروفة باسم ''قضية المطار'' لما تحول المشار إليهم إلى المطار لنصرة امرأة تعلق بها إجراء حدودي يمنعها من السفر.يذكر أن القضية ذاتها اتصل بها القضاء العدلي.