Babnet

وزارة الصناعة: رجال أعمال ألمان يعتزمون إقامة مشاريع جديدة في بلادنا

Publié le Mardi 23 Janvier 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اجتمعت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي السايب اليوم الثلاثاء 23 جانفي الجاري بمقرّ الوزارة بوفد من رجال أعمال من الجامعة الألمانية للصناعات الالكترونية بحضور مدير عام للصناعات المعملية فتحي السهلاوي ومدير عام الوكالة الوطنية للصناعة والتجديد عمر بوزوادة ورئيس مشروع النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتشغيل فيلكس سرزان.

وأفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بيان لها، بأنّ هذا اللقاء يندرج إطار استكشاف فرص الاستثمار وإقامة مشاريع جديدة في بلادنا خصوصا في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الالكترونية والخدمات المتصلة بالصناعة.

...

وثمنت أحلام الباجي السايب مستوى العلاقات التونسية الألمانية المتميزة ومدى حرص الجانب الألماني على المرافقة الفنية للصناعيين في مختلف القطاعات الواعدة.

يذكر أن إمضاء ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 سيمكن من استقطاب الاستثمارات خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280924


babnet
Can_2024
 CAN_2024  18:00 Gambie CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Guinée CAN_2024 - Sénégal CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Angola CAN_2024 - Burkina Faso CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Mauritanie CAN_2024 - Algérie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 21:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 21:54 Tunis
All Radio in One    
*.*.*