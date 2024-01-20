في المنيهلة : الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في "التحيل"

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة إقليم أريانة من الكشف عن شبكة مختصة في التحيل و الإحتفاظ ب 3 أشخاص من عناصرها وذلك إثر تعمدهم التحيل على ضحاياهم من خلال تمكينهم من تجهيزات منزلية مقابل كمية من المصوغ وتم حجز لديهم وصولات بيع وهمية ، سيارة ، ومصوغ ومبلغ مالي من العملة التونسية.

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

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