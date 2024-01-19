Babnet

التليلي المنصري: الشكاوي المقدمة من الهيئة شملت كل من اتهمنا بتدليس الانتخابات بمن فيهم مؤيدون لاجراءات 25 جويلية

Publié le Vendredi 19 Janvier 2024 - 07:51 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قال عضو هيئة الانتخابات التليلي المنصري في حوار عبر قناة التاسعة ان الشكاوي المقدمة من الهيئة ليس لمجرد معارضتها ووصفها بغير المستقلة.
وأضاف " هنالك ادعاءات واتهامات ضدنا بالتدليس وصلت لحد التجريح واستهداف الاعراض".
وتابع " التتبعات شملت من هم ضد اجراءات 25 جويلية ومن هم معها " مضيفا " التتبعات لا علاقة لها أبدا بالتوجهات السياسية للمظنون فيهم".

...


وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد يوم الأحد 14 جانفي ،انه تم رصد جرائم انتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وصادرة من غير المترشحين لانتخابات المجالس المحلية ولكن من قبل "أطراف سياسية، هدفها افشال العملية الإنتخابية المحلية" مشيرا الى ان هذه الجرائم تعلقت ببث اخبار زائفة والقذف العلني والتشويه واستهداف المترشحين وترذيلهم مما استوجب إحالة أكثرمن 20 شكاية جزائية للنيابة العمومية ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 280666


babnet
Can_2024
 CAN_2024  15:00 Cap Vert CAN_2024 - Mozambique CAN_2024
 CAN_2024  18:00 Sénégal CAN_2024 - Cameroun CAN_2024
 CAN_2024  21:00 Guinée CAN_2024 - Gambie CAN_2024

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Babnet Last updated 09:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Babnet Last updated 09:19 Tunis
All Radio in One    
*.*.*