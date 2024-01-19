التليلي المنصري: الشكاوي المقدمة من الهيئة شملت كل من اتهمنا بتدليس الانتخابات بمن فيهم مؤيدون لاجراءات 25 جويلية

قال عضو هيئة الانتخابات التليلي المنصري في حوار عبر قناة التاسعة ان الشكاوي المقدمة من الهيئة ليس لمجرد معارضتها ووصفها بغير المستقلة.

وأضاف " هنالك ادعاءات واتهامات ضدنا بالتدليس وصلت لحد التجريح واستهداف الاعراض".

وتابع " التتبعات شملت من هم ضد اجراءات 25 جويلية ومن هم معها " مضيفا " التتبعات لا علاقة لها أبدا بالتوجهات السياسية للمظنون فيهم".





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وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد يوم الأحد 14 جانفي ،انه تم رصد جرائم انتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وصادرة من غير المترشحين لانتخابات المجالس المحلية ولكن من قبل "أطراف سياسية، هدفها افشال العملية الإنتخابية المحلية" مشيرا الى ان هذه الجرائم تعلقت ببث اخبار زائفة والقذف العلني والتشويه واستهداف المترشحين وترذيلهم مما استوجب إحالة أكثرمن 20 شكاية جزائية للنيابة العمومية ...

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد يوم الأحد 14 جانفي ،انه تم رصد جرائم انتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي وصادرة من غير المترشحين لانتخابات المجالس المحلية ولكن من قبل "أطراف سياسية، هدفها افشال العملية الإنتخابية المحلية" مشيرا الى ان هذه الجرائم تعلقت ببث اخبار زائفة والقذف العلني والتشويه واستهداف المترشحين وترذيلهم مما استوجب إحالة أكثرمن 20 شكاية جزائية للنيابة العمومية ...