نجيب الدزيري: " خسارة المنتخب الوطني مؤامرة مرتبطة بسجن وديع الجريئ"

قال الاربعاء 17 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان هزيمة المنتخب الوطني امام منتخب ناميبيا مؤامرة بين مدرب المنتخب جلال القادري ورئيس الجامعة وديع الجريء.

وقال الدزيري " والله الي حصل مؤامرة والرسالة هاو شنوة يصير وقت يبعد وديع الجريء" مشيرا الي ان الهدف منها هو احباط الشعب التونسي.

وكان المنتخب الوطني التونسي انهزم بنتيجة 1-صفر امام منتخب ناميبيا مساء يوم أمس الثلاثاء بملعب امادو كوليبالي بمدينة كوهورغو الايفوارية في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الخامسة لكاس امم افريقيا التي تحتضنها الكوت ديفوار الى غاية 11 فيفري الجاري.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب ناميبيا بفضل اللاعب دانيال هوتو في دق 89.



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وكان مدرب المنتخب التونسي جلال القادري اعرب في تصريح صحفي اثر المباراة عن اسفة للنتيجة الحاصة امام منتخب ناميبيا .وقال " كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة في بداية البطولة معتبرا ان اداء المنتخب اتونسي سيتحسن تدريجيا في باقي منافسات البطولة .

واضاف " وجدنا صعوبة في الشوط الاول امام منتخب ناميبيا وخاصة في وسط الميدان ولم يتوفق المنتخب التونسي في فرض نسق اللعب .كان اداء المنتحب سيئا. بعض للاعبين مازالوا يشكون نقصا على مستوى الجاهزية البدنية خاصة في وسط الميدان . حاولنا اجراء بعض التغييرات في الشوط الثاني بدخول عيسي العيدوني الذي قدم الاضافة واعطى توازنا اكثر وتحسن اداء المنتخب . "

وكان مدرب المنتخب التونسي جلال القادري اعرب في تصريح صحفي اثر المباراة عن اسفة للنتيجة الحاصة امام منتخب ناميبيا .وقال " كنا نعرف ان المباراة ستكون صعبة في بداية البطولة معتبرا ان اداء المنتخب اتونسي سيتحسن تدريجيا في باقي منافسات البطولة .واضاف " وجدنا صعوبة في الشوط الاول امام منتخب ناميبيا وخاصة في وسط الميدان ولم يتوفق المنتخب التونسي في فرض نسق اللعب .كان اداء المنتحب سيئا. بعض للاعبين مازالوا يشكون نقصا على مستوى الجاهزية البدنية خاصة في وسط الميدان . حاولنا اجراء بعض التغييرات في الشوط الثاني بدخول عيسي العيدوني الذي قدم الاضافة واعطى توازنا اكثر وتحسن اداء المنتخب . "