حجز ملف قضية الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم

قررت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني، للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة.



ومثل الصحفي زياد الهاني اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024 بحالة ايقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على ذمة القضية المتعلقة بتصريح اعلامي أدلى به بخصوص وزيرة التجارة.





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ويذكر أن ملف القضية تم تضمينه بطلب تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزيرة التجارة حول إحالة الصحفي زياد الهاني ومحاكمته على معنى فصول المرسوم عدد 54 وفصول المجلة الجزائية.



وترافع محامو الدفاع عن زياد الهاني مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم مشيرين الى وجود خروقات إجرائية في محاكمته.