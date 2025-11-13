Babnet   Latest update 11:32 Tunis

غوغل تحذر مستخدمي أندرويد من تطبيقات VPN مزيفة تهدد بياناتهم المالية والشخصية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6915b1ab316f48.29682403_piojlgeqkhmnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 13 Novembre 2025 - 11:22 قراءة: 1 د, 15 ث
      
حذرت شركة غوغل مليارات مستخدمي نظام أندرويد حول العالم من تهديد جديد يتمثل في تطبيقات شبكات افتراضية خاصة (VPN) مزيفة، تستغلها شركات وأفراد احتياليون لخداع المستخدمين والتجسس عليهم وسرقة أموالهم.

وأوضحت غوغل أن هذه التطبيقات المزيفة تُنشر أحيانًا على المتاجر الرسمية، مستخدمة إعلانات مغرية أو استغلال أحداث جيوسياسية لإقناع المستخدمين بتثبيتها ظنًا منهم أنها خدمات رسمية وآمنة. وأشارت نائبة رئيس قسم الثقة والسلامة في غوغل، لوري ريتشاردسون، إلى أن القراصنة ينتحلون علامات تجارية موثوقة أو يستخدمون أساليب هندسة اجتماعية لاستهداف المستخدمين الراغبين في تصفح آمن للإنترنت.



وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات، يتمكن المحتالون من زرع برامج ضارة خطيرة مثل أحصنة طروادة للوصول عن بُعد أو المصرفية، التي تسرق بيانات حساسة تشمل سجل التصفح، الرسائل الخاصة، بيانات الاعتماد المالية، ومعلومات محافظ العملات المشفرة.

ونصحت غوغل المستخدمين بـ:

* تنزيل تطبيقات VPN من المصادر الرسمية فقط، والتأكد من وجودها على متجر غوغل بلاي.
* التدقيق في الأذونات المطلوبة لكل تطبيق، حيث أن VPN لا يحتاج للوصول إلى جهات الاتصال أو الرسائل.
* تفعيل برامج مكافحة الفيروسات والانتباه لتحذيرات التنزيل في المتصفح.

كما أكدت الشركة أن الاحتيال الرقمي أخذ أشكالاً جديدة تشمل:

* عمليات احتيال الوظائف عبر الإنترنت.
* مخططات ابتزاز التقييمات السلبية.
* انتحال هوية منتجات الذكاء الاصطناعي.
* عمليات احتيال تتعلق باسترداد الأموال.
* حملات استغلال مناسبات كبرى مثل الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني.

وحذرت غوغل من العروض التي تبدو "رائعة جدًا لدرجة يصعب تصديقها" والرسائل النصية أو البريدية المزيفة التي تطالب باتخاذ إجراءات فورية أو دفع رسوم، مؤكدة ضرورة اليقظة والحذر عند التعامل مع أي تطبيقات أو عروض غير موثوقة.

المصدر: إندبندنت


