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بين الملاسين وحي هلال: حملة أمنية تطيح بمجرمين مطلوبين من بينهم مصنف خطير محل 12 منشور تفتيش وحجز اسلحة بيضاء ومخدرات

Publié le Lundi 08 Janvier 2024 - 18:00 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واعوان شرطة النجدة اليوم واثر حملة امنية بجهتى الملاسين وحي هلال من إيقاف 3 عناصر اجرامية من بينهم مصنف خطير محل 12 منشور تفتيش لفائدة مركز الأمن الوطني بالملاسين ،وفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي،واعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال من اجل الاعتداء بالعنف الشديد،السلب ،افتكاك حوز بالقوة ،السرقة بالنشل،،حمل ومسك سلاح أبيض بدون رخصة ،السلب ،الاعتداء على شخص ،كما تبين انه محل احكام سجنية لفاىدة المحكمة الابتدائية بتونس 2 من اجل السرقة .

وفي نفس الحملة تم القبض على نفرين احدهما محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بالقيروان من اجل اقتحام محل الغير ،ومحكوم بالسجن بتفتيشه تم حجز سيف وقطعة مخدرات كما حجزت لدى مرافقه موس بوسعادة وكمية من المفاتيح لعدد من السيارات والدراجات النارية مجهولة المصدر .

...

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بهم من أجل إيقاف مفتش عنهم ،جرائم المخدرات ،مسك اشياء مجهولة المصدر .


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