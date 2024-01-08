تنفيذ عقلة توقيفية على جميع أرصدة مجمع الوردة البيضاء بقيمة 17مليون دينار

بلاغ صحفي - في إطار المسار القضائي القائم بين مجمعي الأحمر و الوردة البيضاء منذ سنوات حول عملية بيع أسهم الاخوة الأحمر في شركة الإنتاج الفلاحي sopat (مليحة ) بقيمة جملية قدرت ب 22مليون دينار، وفق ما ورد في نص بلاغ صادر اليوم الاثنين 8 جانفي 2024 عن مجمع “الأحمر”.





تم مؤخرا تنفيذ عقلة توقيفية على جميع أرصدة مجمع الوردة البيضاء بقيمة حوالي سبعة عشرة مليون دينار بموجب إذن قضائي لضمان خلاص الجزء الاهم من ثمن إحالة أسهم الشركة المعنية ( sopat) التي كانت على ملك مجموعة الاخوة لأحمر و لم يتمكنوا من الحصول على بقية مستحقاتهم المالية في عملية البيع هذه منذ سنة 2014.



...





و يأتي تنفيذ هذه العقلة التوقيفية على إثر القرار القضائي البات و النهائي الصادر بتاريخ 21سبتمبر 2021عن محكمة المنستير و القاضي بحفظ كل التهم المتعلقة بالصفقة في حق مجموعة الأحمر و تبرئتهم منها نهائيا.



وفي هذا الإطار أعلنت مجموعة أولاد الأحمر عن تمسكها باستكمال المسار القضائي لاسترجاع حقوقها المادية و المعنوية تنفيذا لقرار الحفظ و كلها ثقة في علوية القانون و في استقلالية القضاء العادل.



وتجدر الإشارة الى أن شركة الإنتاج الحيواني sopat كانت من بين أهم الشركات في مجال إنتاج الدواجن عند بيعها و مدرجة في البورصة و قدرت قيمتها الجملية سنة 2014 ب 30 مليون دينار تقريبا.