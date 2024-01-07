الجامعة العامة للإعلام تدعو إلى وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني

دعت الجامعة العامة للإعلام في بلاغ لها اليوم الأحد 7 جانفي 2024 على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" الى المشاركة في وقفة تضامنية مع الصحفي زياد الهاني وذلك يوم الأربعاء10 جانفي 2024 أمام المحكمة الابتدائية بتونس بداية من الساعة العاشرة صباحا.



وجاء في بلاغ الجامعة ان هذه الوقفة تأتي في في إطار التضامن والمساندة للصحفي زياد الهاني الذي يقبع في السجن بسبب عمله الصحفي وللتعبير عن رفض مثل هذه المحاكمات وللمطالبة بسحب المرسوم 54 وكل ما يهدد حرية التعبير و حرية الإعلام ببلادنا والتضامن مع كل من طالته مثل هذه المحاكمات من الصحافيين على غرار خليفة القاسمي و شذى الحاج مبارك وسمير ساسي.

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