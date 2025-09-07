تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: مشروع القانون الأمريكي حول الديمقراطية في تونس يعكس "منطقا استعماريا" يرفضه الشعب التونسي

ودعت التنسيقية في بيانها، الى المشاركة في الإعتصام الذي تنظمه بداية من عشية اليوم تحت إسم "اعتصام الصمود" أمام مقر السفارة الأمريكية، احتجاجا على جرائم الإبادة والتطهير العرقي المرتكبة في فلسطين المحتلّة، واحتجاجا على ما اعتبرته "تآمرا على تونس وعلى كلّ الشعوب المتمسّكة بحريّتها وكرامتها".وجددت مناصرتها ودعمها التامين لصمود الشعب الفلسطينيّ في غزّة والضفّة ومقاومته الباسلة، مؤكدة انخراطها في كلّ التحرّكات الدّاعمة للحقّ الفلسطينيّ.