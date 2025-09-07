تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين: مشروع القانون الأمريكي حول الديمقراطية في تونس يعكس "منطقا استعماريا" يرفضه الشعب التونسي
عبرت "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، في بيان أصدرته عشية اليوم الأحد، عن رفضها تصريحات عضوين بالكونغرس الأمريكي، ومشروعهما المقدم تحت عنوان "استعادة الديمقراطية في تونس"، باعتباره يمثل "تدخّلاً سافرا" في الشأن الداخلي الوطني "يعكس منطقا استعماريا يرفضه الشعب التونسي".
وكان النائب الجمهوري جو ويلسون، أعلن أول أمس الجمعة (5 سبتمبر الجاري) عبر منصّة "أكس" أنه تقدم إلى الكونغرس الأمريكي، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون لـ"استعادة الديمقراطية في تونس"، قال إنه يهدف إلى "دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان".
ودعت التنسيقية في بيانها، الى المشاركة في الإعتصام الذي تنظمه بداية من عشية اليوم تحت إسم "اعتصام الصمود" أمام مقر السفارة الأمريكية، احتجاجا على جرائم الإبادة والتطهير العرقي المرتكبة في فلسطين المحتلّة، واحتجاجا على ما اعتبرته "تآمرا على تونس وعلى كلّ الشعوب المتمسّكة بحريّتها وكرامتها".
وجددت مناصرتها ودعمها التامين لصمود الشعب الفلسطينيّ في غزّة والضفّة ومقاومته الباسلة، مؤكدة انخراطها في كلّ التحرّكات الدّاعمة للحقّ الفلسطينيّ.
