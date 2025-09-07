مستقبل قابس يفوز وديا على مستقبل القصرين 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bdc40fa3d091.90125714_iplgqojehmfkn.jpg width=100 align=left border=0>

فاز مستقبل قابس على مستقبل القصرين 2-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاحد بسوسة.

ويستعد مستقبل قابس للقائه ضد الترجي الجرجيسي المقرر يوم الاحد القادم بقابس لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فيما يستعد مستقبل القصرين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وسيستهل فريق السباسب الموسم الجديد باستضافة فريق جندوبة الرياضية لحساب المجموعة الثانية.





ر-هس