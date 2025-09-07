Babnet   Latest update 19:10 Tunis

مستقبل قابس يفوز وديا على مستقبل القصرين 2-1

Publié le Dimanche 07 Septembre 2025 - 19:10
      
فاز مستقبل قابس على مستقبل القصرين 2-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم الاحد بسوسة.
ويستعد مستقبل قابس للقائه ضد الترجي الجرجيسي المقرر يوم الاحد القادم بقابس لحساب الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم فيما يستعد مستقبل القصرين لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
وسيستهل فريق السباسب الموسم الجديد باستضافة فريق جندوبة الرياضية لحساب المجموعة الثانية.

ر-هس


