أكد المحامي محمود يعقوب، اليوم الخميس 04 جانفي 2024، خلال مداخلته في برنامج émission impossible، على إي أف أم، أنه تم الإحتفاظ بموكله ''بلال''، بسبب دعوته إلى مقاطعة منتوج تابع لإحدى الشركات التونسية التي يشتغل بها والتي تبين أن صاحبها مساندا للكيان الصهيوني. وبين المحامي، أن صاحب هذه الشركة يقوم بمساندة الكيان الصهيوني من خلال المنتوجات التي يقوم ببيعها بتونس وموجودة أيضا في إسرائيل. وأبرز أن موكله عندما تفطن بأن صاحب الشركة مساندا لإسرائيل قام بحملة مقاطعة وبوضع المثلث المقلوب على المنتوج وذلك في المنشورات التي قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه إلى حد الآن لا توجد أي تهمة موجهة لموكله ولكن النيابة قررت الإحتفاظ به وسيتم يوم غدا إحالته على المحكمة.اظ به وسيتم يوم غدا إحالته على المحكمة.
الإحتفاظ بمواطن تونسي بسبب دعوته للمـقاطعة: المحامي محمود يعقوب يوضح
All news...
الخميس 04 جانفي 2024 | 22 جمادي الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 35
22°
22°
الــرياح:
2.06 كم/س
13°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
22°-13
21°-13
14°-10
13°-9
14°-10
زوّارنا يتصفحون الآن >>
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>
( 34 944) رخصة قيادة الدراجة النارية إجبارية
( 25 823) السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر
( 25 659) القضاء يصدر حكمه على رجل الأعمال
( 23 864) كميات الأمطار المُسجلة خلال الـ2
( 22 851) فيديو.. انسحاب المصلين لحظة اعتلاء
( 22 847) مغازات عزيزة تعتذر عن حادثة .. "
( 21 188) متابعة ... نسبة الاقبال على الاقت
( 19 027) "المقاومة" تقتل جنديّاً أهدى ابنته
( 18 903) فظيع... وفاة نادل وحريف طعنا بموس
( 18 198) انباء عن الغاء الحكومة للتفرغ النق
( 18 108) متابعة... النتائج الأولية للانتخ
( 17 547) هشام السنوسي: إيقاف أجور جميع أعضا
( 16 417) الفة الحامدي تنشر برنامجها السياسي
( 15 752) اسناد الجنسية التونسية لاجانب مورط
( 15 631) كتائب القسام في رسالة للاحتلال: ال
( 15 298) هذا ما قرره القضاء في حق مدير اسبق
( 15 217) اتحاد الشغل بالحامة يرفض زيارة الي
( 15 132) مجلس وزاري يقرر إلغاء العمل بالقر
( 14 595) الإفراج عن الانستغراموز مريم الدبا
( 14 423) عامين سجنا في حق محامي معروف
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 279805