الإحتفاظ بمواطن تونسي بسبب دعوته للمـقاطعة: المحامي محمود يعقوب يوضح

أكد المحامي محمود يعقوب، اليوم الخميس 04 جانفي 2024، خلال مداخلته في برنامج émission impossible، على إي أف أم، أنه تم الإحتفاظ بموكله ''بلال''، بسبب دعوته إلى مقاطعة منتوج تابع لإحدى الشركات التونسية التي يشتغل بها والتي تبين أن صاحبها مساندا للكيان الصهيوني. وبين المحامي، أن صاحب هذه الشركة يقوم بمساندة الكيان الصهيوني من خلال المنتوجات التي يقوم ببيعها بتونس وموجودة أيضا في إسرائيل. وأبرز أن موكله عندما تفطن بأن صاحب الشركة مساندا لإسرائيل قام بحملة مقاطعة وبوضع المثلث المقلوب على المنتوج وذلك في المنشورات التي قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه إلى حد الآن لا توجد أي تهمة موجهة لموكله ولكن النيابة قررت الإحتفاظ به وسيتم يوم غدا إحالته على المحكمة.اظ به وسيتم يوم غدا إحالته على المحكمة.