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عويدات: 'محاكمة الصحفيين وفق المرسوم 54 فيه تجاوز ونعمل على إيجاد صيغة قانونية لإدخال تعديلات على هذا المرسوم '

Publié le Mardi 02 Janvier 2024 - 12:49 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قال النائب في البرلمان ورئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، إنه يتم العمل حاليا داخل الكتلة على إيجاد صيغة قانونية لإدخال تعديلات على المرسوم 54 حتى لا يمس من حرية الصحافة، معتبرا محاكمة الصحفيين طبقا لهذا المرسوم فيه تجاوز.

وأعلن عبد الرزاق عويدات في حوار له اليوم الثلاثاء 02 جانفي 2024 في ماتينال اذاعة شمس أف أم، تضامنه مع الصحفي زياد الهاني الصادر في حقه بطاقة إيداع بالسجن من يوم امس الإثنين.

...

وبخصوص قرار إيقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري، أوضح عويدات أنه كان من المفروض الإسراع بسد الشغور على رأس الهايكا وإيجاد طريقة جديدة لتعيين أعضاء الهيئة.
ولاحظ أن إيقاف الأجور قد يتسبب في تعطيل لعمل الهايكا.


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