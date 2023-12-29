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سكينة عبد الصمد: رئاسة الحكومة تقرّر ايقاف صرف رواتب أعضاء مجلس الهايكا ‎

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 17:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أفادت الجمعة 29 ديسمبر، عضو العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري سكينة عبد الصمد ان رئيس الحكومة كلف الكاتب العام للهيئة بإيقاف صرف رواتب أعضاء مجلس الهيئة.

وقالت سكينة عبد الصمد ان هذا القرار تعتبره خطوة ثانية للقضاء على أعمال الهيئة واستقلالية أدائها بعد إحداث حالة الشغور في خطة رئيس الهيئة والإبقاء على هذا الشغور منذ شهر فيفري 2023.
وأضافت بأن الهدف من ذلك هو دفع الاعضاء نحو الاستقالة الجماعية مؤكدة انها ترفض الاستقالة وستواصل عملها كعضوة لمجلس الهيئة وان اجرتها هي النفس النضالي.
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