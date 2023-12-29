بلاغ صحفي -

بمناسبة العطلة المدرسية والجامعية ورأس السنة الادارية لسنة 2024، انطلق المرصد الوطني لسلامة المرور و الجامعة التونسية لشركات التأمين و بمشاركة الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات، شركة أفريقيا للمساعدات وكذلك شركة صناعة المشروبات بتونس، بداية من 15 ديسمبر والي غاية 2 جانفي من السنة القادمة، في حملة تحسيسية واعلامية تتعلق بمرافقة مستعملي الطريق وتوعيتهم بمخاطره تحت شعار: إذا شربت و ناوي تروح ما تسوقش ...حياتك أهم .و تندرج الحملة في إطار الحد من ظاهرة القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية. وتتضمن هذه الحملة إطلاق رابط اختبار ويب على العنوان التالي www.ftusaonsr.org في شكل مقياس تقديري لنسبة الكحول يستعمل مجانا عبر الهاتف المحمول عبر إدخال السن والوزن والمشروبات الكحولية التي تم تناولها مع ضبط التوقيت، للحصول بشكل فوري على نسبة تقريبية للكحول في الدم وهو عبارة عن تقدير لمستوى الكحول في الدم و الوقت الذي تكون فيه القيادة آمنة.