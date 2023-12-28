"اذا شربت ما تسوقش"

مرتجى محجوب



هو عنوان ومضة تحسيسية للمرصد الوطني للسلامة المرورية أشكرهم عليها بالنظر للاسلوب المباشر و الصادم أن لزم الأمر .





لست هنا في وارد التطبيع مع الكحول بل تفاعلا مع واقع لا يمكن انكاره و متعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول في تونس ،المفارقة المؤلمة و التي تسببت في عديد الحوادث المأسوية هي أن السياقة تحت تأثير الكحول هي جريمة لا تغتفر في الغرب المطبع مع الكحول في حين أنها مسألة عادية بالنسبة لبلد مثل تونس !!!و كذلك على مستوى الوعي و العادات المجتمعية ، ففي الغرب ، من يقود السيارة بالمجموعة لا يشرب ...المسألة ليست مرتبطة فقط برأس السنة الادارية بل طوال السنة بما تقتضيه من حزم و ردع من طرف أعوان المرور و تحسيس و توعية من طرف الإعلام و ادماج للثقافة المرورية في مناهج التعليم ، حفظا للأرواح و الممتلكات .