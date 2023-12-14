ستاغ.. إلغاء مجانية الكهرباء لفائدة اعضاء مجلس الادراة وابقاؤه بالنسبة للاعوان

أكد كاتب جامعة الكهرباء والغاز، سليم البوزيدي، أنه تم الغاء امتياز الكهرباء المجاني الذي كان يمنح لأعضاء مجلس ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، موضحا أن الرئيس المدير العام لا يتمتع بمجانية الكهرباء



وقال ضيف صباح الورد على الجوهرة اف ام ، اليوم انه تم اتخاذ هذا القرار منذ شهرين.





في المقابل، قال البوزيدي ان الموظّفين يتمتّعون بمجانية الكهرباء على ان لا تتجاوز الحصة ما يعادل 50 دينار شهريا والتي تندرج ضمن معايير احتساب راتب الموظف، مشيرا الى ان عدد الموظفين الذين يتمتعون بمجانية الكهرباء 9 آلاف موظف من بين اجمالي 14 الف موظف بالشركة واوضح أنه يسمح بالتمتع بهذه الحصة فقط لأحد الزوجين من الموظفين في اشارة الى ان انتشار الزواج بين اعوان الشركة.وكان مرصد رقابة توصل بتاريخ 09 أوت 2023 بمكتوب صادر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ 09اوت 2023 وموجه إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز تضمن على وجه الخصوص التأكيد من الوزارة المذكورة (وهي جهة حكومية تمثل الدولة في الإشراف على هذه المنشأة عمومية) على عدم قانونية منح أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بحصة مجانية من الكهرباء والغاز والتشديد على "أن مراقبي الدولة لا يمكن منحهم أي امتيازات بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية على الهياكل والمؤسسات العمومية وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 التعلق بمحكمة المحاسبات.