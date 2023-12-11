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القبض على مجرمين محلا 51 منشور تفتيش ومحكومان باكثر من 38 سنة سجنا

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 09:36 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكن أول أمس أعوان دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بباجة من ضبط عنصر اجرامي خطير صادر في شأنه 44 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام و محكوم عليه بالسجن لمدة 32 سنة و 06 أشهر.

كما تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بسوسة من ضبط مفتش عنه صادر في شأنه 6 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل " السرقة ، التحيل و تحويل وجهة" و محكوم عليه بالسجن لمدة 06 سنوات و 06 أشهر سجنا.

...

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بعد استشارة النيابة العمومية.


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