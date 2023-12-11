القبض على مجرمين محلا 51 منشور تفتيش ومحكومان باكثر من 38 سنة سجنا

تمكن أول أمس أعوان دورية تابعة لوحدات الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بباجة من ضبط عنصر اجرامي خطير صادر في شأنه 44 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام و محكوم عليه بالسجن لمدة 32 سنة و 06 أشهر.



كما تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بسوسة من ضبط مفتش عنه صادر في شأنه 6 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل " السرقة ، التحيل و تحويل وجهة" و محكوم عليه بالسجن لمدة 06 سنوات و 06 أشهر سجنا.





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وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بعد استشارة النيابة العمومية.