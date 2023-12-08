افادت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي في تصريح لباب نات مساء اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 انه في إطار عملية التدقيق والتثبت من صحة الشهائد العلمية ومراقبة مدى احترام شروط الانتداب والادماج وتطبيقا لمضمون الأمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرخ في 21 سبتمبر 2023 والمتعلق باجراء تدقيق شامل لعمليات الادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشأت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الاخرى والمنجزة ،من 14 جانفي 2011الى 25 جويلية 2021 تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ،التعهد بالبحث في شكاية جزائية رفعها الممثل القانوني عن ولاية منوبة بخصوص وجود شبهة في استعمال عمدة لشهادة مدرسية مدلسة تم بموجبها انتدابه للعمل كعمدة خلال سنة 2015, مبينة انه بعد استيفاء الابحاث والسماعات الاولية من قبل الادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالقرجاني اذنت النيابة العمومية بمنوبة بالاحتفاظ بذي الشبهة مدة 48 ساعة كما اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المشتبه به الرئيسي وكل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل تدليس ومسك واستعمال مدلس ليتولى قاضي التحقيق أثر ذلك اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المتهم.
في إطار التدقيق والتثبت من الشهائد العلمية ... بطاقة ايداع بالسجن في حق عمدة بمنوبة
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الجمعة 08 ديسمبر 2023 | 24 جمادي الأول 1445
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