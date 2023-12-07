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استشهاد العجوز الفلسطينية التي اشتهرت بعبارة "أنا أقدم من اسرائيل" جراء القصف الاسرائيلي‎

Publié le Jeudi 07 Decembre 2023 - 21:47 قراءة: 0 د, 21 ث
      
استشهدت الخميس 7 ديسمبر، العجوز الفلسطينية التي اشتهرت في بداية العدوان الاسرائيلي على غزة بعبارة "أنا أقدم من اسرائيل" وذلك جراء القصف الاسرائيلي على القطاع حسب ما نقلته قناة الجزيرة.
وعلى عكس ما أفادت به الجزيرة فإن العجوز الفلسطينية لم تستشهد اثر القصف بل استشهدت بعد تعرضها للقنص أمام بيتها وفق رواية تداولتها وسائل اعلام أخرى.



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