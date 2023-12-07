شركة ستير: لا توجد ازمة في المحروقات بل تأخر في إنزال سفينة لحمولتها من الوقود

نفى الرئيس المدير العام لشركة ستير عفيف المبروكي في مداخلة عبر أمواج إذاعة " أي اف ام" اليوم الخميس وجود ازمة في المحروقات مضيفا " الامر يتمثل اشكال تقني وهو تأخر سفينة تحمل الوقود في تفريغ حمولتها".وشدد على ان الازمة في تونس الكبرى فقط وانه سيتم نقل حمولة الباخرة مساء اليوم ليتحقق انتظام التزويد.واكد ان هنالك باخرتين اخرتين في طريقهما الى الميناء قبل انقضاء الشهر الحالي وهي قادرة على تحقيق استقرار في التزود بالمحروقات لمدة شهرين.