جامعة النفط: لا وجود لإضراب في قطاع المحروقات... المحروقات متوفرة.. ولا داعي للّهفة!

أكد سلوان السميري الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيميائية في ''صباح الناس'' اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 أنه لا وجود لإضراب في قطاع المحروقات، وذلك تعليقا على تشكيات بعض المواطنين الذين تحدثوا عن نقص في المحروقات في بعض محطات الوقود.وتابع في هذا الإطار '' لا وجود لإضراب.. وقمنا بالاستفسار عن النقص المسجل في بعض المحطات.. والأكيد أن الكميات الموجودة تغطي حاجيات السوق وهناك باخرة موجودة في بنزرت ستقوم بإفراغ حمولتها في الساعات القادمة، كذلك تمت برمجة وصول باخرة الأسبوةع القادم، واللهفة لا مبرر لها..''