برهان بسيّس : تم إعلامي بفتح بحث تحقيقي ضدي وقائمة التهم طويلة...

قال الإعلامي برهان بسيس في تدوينة على حسابه الرسمي بفيسبوك اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 إنه 'تم إعلامه بفتح يحث تحقيقي ضده صحبة المحامية دليلة مصدّق بعد حضورها في برنامج '100 دقيقة' على قناة حنبعل بموجب قائمة طويلة من التهم'.



يذكر أن هيئة الدّفاع عن السياسييّن الموقوفين أعلنت أمس الأربعاء أن الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس أحالت المحامية دليلة مصدّق على التّحقيق في قضيّة جديدة على معنى المرسوم عدد 54 والفصول 13 و87 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة و315 من المجلّة الجزائيّة.





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ويأتي ذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها على معنى المرسوم 54.



وأوضحت الهيئة أنّه تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تحدّد تاريخ جلسة التّحقيق يوم 5 ديسمبر 2023 لدى قاضي التّحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.



وأكدت هيئة الدّفاع أنّها ستتّخذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة.



ويأتي ذلك بعد أقلّ من 24 ساعة من جلسة التّحقيق معها على معنى المرسوم 54.وأوضحت الهيئة أنّه تم إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنّه تحدّد تاريخ جلسة التّحقيق يوم 5 ديسمبر 2023 لدى قاضي التّحقيق بالمكتب 35 بالمحكمة الابتدائيّة بتونس.وأكدت هيئة الدّفاع أنّها ستتّخذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة.