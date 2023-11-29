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حاتم المليكي: الحديث عن التقشف دون معنى والحرب الحالية للتخفيض على الأسعار ستُضر بالمؤسسات والمشكل في ضُعف الأجور

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 20:26 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار على قناة التاسعة ان الحل لمواجهة الازمة الإقتصادية هو الترفيع في الأجور بشكل يفسح المجال لخلق ديناميكية اقتصادية.
وأضاف " صحيح أن الترفيع في الأجور يخلق تضخم لكن يمكن تجاوزه من خلال النمو والاستثمار وفسح المجال للتشغيل".
وتابع " التقشف لا معنى له وتحديد الأسعار يضرب المؤسسات الاقتصادية".


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