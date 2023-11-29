حاتم المليكي: الحديث عن التقشف دون معنى والحرب الحالية للتخفيض على الأسعار ستُضر بالمؤسسات والمشكل في ضُعف الأجور

قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار على قناة التاسعة ان الحل لمواجهة الازمة الإقتصادية هو الترفيع في الأجور بشكل يفسح المجال لخلق ديناميكية اقتصادية.وأضاف " صحيح أن الترفيع في الأجور يخلق تضخم لكن يمكن تجاوزه من خلال النمو والاستثمار وفسح المجال للتشغيل".وتابع " التقشف لا معنى له وتحديد الأسعار يضرب المؤسسات الاقتصادية".