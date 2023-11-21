في إطار شهر حماية الطفولة: وزيرة الأسرة تفتتح نشاط روضة عموميّة جديدة بحي التحرير من ولاية تونس

في إطار شهر حماية الطفولة، تولّت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 افتتاح نشاط الروضة العموميّة الجديدة بمعتمدية حي التحرير من ولاية تونس.



واطّلعت الوزيرة على مكونات الروضة التي تحتوي على ثلاث قاعات تنشيط ومطبخ وقاعة أكل للأطفال ووحدات صحيّة وجناح إداري وتقدّر مساحتها الجمليّة بـ 575 متر مربع منها أكثر من 128 متر مربع مساحة مغطاة، وناهزت الكلفة الجمليّة لتهيئة الفضاء وتجهيزه بمعدّات ولوازم التنشيط التربوي والاجتماعي 100 ألف دينار.





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ودعت الوزيرة الإطارات التربوية إلى ضرورة الحرص على تقديم خدمات تربية ما قبل مدرسيّة ذات جودة، واستيفاء طاقة الاستيعاب الجمليّة للمؤسسة المقدّرة بـ 50 طفلا بعد أن تمّ إلى حدّ الآن تسجيل 40 طفلا منهم 21 من الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدخل الذين باشروا في الانتفاع مجّانا بخدمات هذه المؤسسة.



كما دعت آمال بلحاج موسى العاملين بهذه المؤسسة إلى تكريس أهداف برنامج الرياض العموميّة الدّامجة وما يقوم عليه من حرص على إسناد الدوري الاجتماعي للدولة وضمان حقّ أطفال المناطق ذات الكثافة السكانيّة والمناطق الريفيّة وذات أولويّة التدخّل في خدمات التربية ما قبل المدرسيّة.



ويُشرف على تسيير وتنشيط هذه المؤسسة 5 إطارات تربويّة مختصة من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش.



يُذكر أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تولت إلى حدّ الآن إحداث 47 روضة عموميّة دامجة بعدد من ولايات الجمهورية تسدي خدماتها التربوية لفائدة 2700 طفلا أكثر من نصفهم من أبناء العائلات محدودة الدخل والأسر ذات الوضعيّات الخاصة.