بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 عناصر حاولوا تهريب الصومالي من حي التضامن

أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة 3 بطاقات ايداع بالسجن في حق 3 شبان اتهموا بمحاولة تهريب الصومالي من حي التضامن، كما قرر قاضي التحقيق الابقاء على متهم رابع بحالة سراح.



ووجهت للمتهمين تهم تعلقت بالاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي و تكوين وفاق إجرامي و التواصل مع عناصر إرهابية داخل و خارج تراب الوطن.





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يذكر ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد اصدر خلال الاسبوع الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق زوجة الارهابي عامر البلعزي التى تواصلت معه ولم تعلم الوحدات الأمنية عن مكان تحصنه بالفرار بالرغم من سؤالها حول ذلك .

