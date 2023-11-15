محامي رياض بن فضل: الأسئلة التي طرحت على منوبي تتعلق باقتنائه لأملاك مصادرة

كشف المحامي محمد علي غريب عضو هيئة الدفاع عن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل أن الأسئلة التي طرحت على منوبه، عقب اقتياده إلى ثكنة العوينة، تتعلق باقتنائه لجملة من الأملاك المصادرة



وأوضح المحامي، لدى تدخله اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023، في برنامج "Raf Mag" على ديوان أف أم، أن منوبه اقتنى بعض الأملاك المصادرة بموجب بتة وكان عرضه الأفضل وقام بتحسينه وصادقت عليه اللجنة المكلفة بالتصرف في الأملاك المصادرة.





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ونفى عضو هيئة الدفاع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتناء رياض بن فضل 7 سيارات فاخرة مبيّنا أن موكله اشترى سيارة فاخرة فقط ومجموعة من السيارات الأخرى العادية.

أخبار ذات صلة: حاتم العشي: 7سيارات فاخرة لبن علي اشتراها رئيس حزب بـ135 ألف دينار ...

وذكّر بأن هذا الملف مطروح منذ 5 سنوات وتعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية بالبحث فيه وقدّم رياض بن فضل حينها كل العقود والتبريرات ولكن لم يتطوّر الملف منذ حوالي 4 سنوات قائلا "يبدو أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلّفت فرقة الأبحاث المركزية للجرائم المتشعبة بالبحث مجدّدا في الموضوع".



يذكر أنه تم صباح أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 إيقاف المنسق العام لحزب القطب "رياض بن فضل" بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة.



يشار إلى أن وزير أملاك الدولة الأسبق ونفى عضو هيئة الدفاع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اقتناء رياض بن فضل 7 سيارات فاخرة مبيّنا أن موكله اشترى سيارة فاخرة فقط ومجموعة من السيارات الأخرى العادية.وذكّر بأن هذا الملف مطروح منذ 5 سنوات وتعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية بالبحث فيه وقدّم رياض بن فضل حينها كل العقود والتبريرات ولكن لم يتطوّر الملف منذ حوالي 4 سنوات قائلا "يبدو أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كلّفت فرقة الأبحاث المركزية للجرائم المتشعبة بالبحث مجدّدا في الموضوع".يذكر أنه تم صباح أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 إيقاف المنسق العام لحزب القطب "رياض بن فضل" بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة.يشار إلى أن وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي كشف، في تدوينة نشرها أمس على موقع فيسبوك ، بأن أحد رؤساء الأحزاب اشترى، سنة 2012، 7 سيارات فاخرة تابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بـ 135 ألف دينار في حين أن قيمتها تناهز المليون ونصف دينار.