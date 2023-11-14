كشف وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة السابق حاتم العشيّ في تدوينة عبر حسابه الرسمي بفايسبوك اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 أن ''رئيس حزب ضعيف شعبيا قام سنة 2011 باقتناء سبع سيارات فاخرة كانت تابعة لعائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بمبلغ قدره 135 ألف دينار بعد أن تم تخريبها من الداخل عمدا مؤكدا أن سعر السيارات السبع يتجاوز 1.5 مليون دينار آنذاك'' وفق قوله.
حاتم العشي: 7سيارات فاخرة لبن علي اشتراها رئيس حزب بـ135 ألف دينار
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الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 | 1 جمادي الأول 1445
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