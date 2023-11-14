الاحتفاظ برياض بن فضل لمدة 5 أيام

أعلن حزب القطب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 إيقاف المنسق العام للحزب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة والاحتفاظ به لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق دون الكشف عن التهم الموجهة له.



وندد حزب القطب بإيقاف بن فضل معتبرا أن هذه 'الممارسة التعسفية تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية'.





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كما عبر الحزب عن تضامنه المطلق مع منسقه العام مطالبا باطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيدية ضده.



ودعا كل الأحزاب والمنظمات وكل الأحرار للوقوف ضد القمع والتنكيل بالمعارضين بهدف ترهيبهم واسكاتهم وفق ما ورد في صفحة الحزب.