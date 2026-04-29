تونس تشارك في الدورة 90 لصالون الصناعات التقليدية بإيطاليا

يشارك، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في فعاليات الدورة 90 للصالون الدولي للصناعات التقليدية "MIDA" بمدينة فلورنس الإيطالية، وذلك من 25 أفريل إلى 3 ماي 2026.ويحتضن الجناح التونسي، الذي يمتد على مساحة 70 مترا مربعا، خمسة حرفيين ومؤسسات حرفية تنشط في مجالات التزويق الداخلي وفنون الطاولة وإكسسوارات الموضة إلى جانب فضاء مؤسساتي يعرض منتوجات تقليدية تونسية تتميز بالجودة والابتكار.وتشهد هذه التظاهرة مشاركة عدد من المؤسسات الحرفية التونسية بصفة فردية ضمن الفضاء التجاري للمعرض إضافة إلى حرفيتين مستفيدتين من مشروع التعاون الدولي "Mobi-TRE" في مرحلته الثانية المنجز من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية وعدد من الهياكل المتدخلة.وتندرج هذه المشاركة في إطار الترويج للصناعات التقليدية التونسية وتعزيز حضورها بالأسواق الدولية لاسيما في الفضاءات التي تعنى بالمنتوجات الفنية المعاصرة والفاخرة.