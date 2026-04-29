الدورة الخامسة لبطولة السلام للدراجات " شباب فوق الستين" يوم 2 ماي 2026 بمدينة سوسة

تنظم جمعية صفاقس للدراجات والترياتلون وجمعية جوهرة الساحل للدراجات، الدورة الخامسة لبطولة السلام (Peace Championship) تحت شعار" شباب فوق الستين " يوم السبت 2 ماي المقبل، بمدينة سوسةويأتي تنظيم هذه الدورة تحت اشراف الجامعة التونسية للدراجات وفي اطار المحافظة على هذه الرياضة والنهوض بالجهة والتعريف بخصائصها وتقاليدها ويشارك في هذه التظاهرة الرياضية عشاق هذه الرياضة وثلة من الدراجين من تونس وليبيا والجزائر ومصروتهدف هذه التظاهرة الى التعريف برياضة الدراجات التي تشهد انتشارا واسعا في العالمجمعية صفاقس للدراجات (Sfax Cycling Association) هي منظمة رياضية في تونس تهدف الى نشر ثقافة ركوب الدراجات تنظم دورات تدريبية وجولات تستهدف الناشئين من سن 10 سنوات فما فوق وتشارك في ملتقيات الجامعة التونسية للدرجات الهوائية والجبلية