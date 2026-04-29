Babnet   Latest update 17:11 Tunis

ترامب يستقر على خيار بشأن مستقبل المواجهة مع إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f2260544f609.81127381_fhpmqngjlikeo.jpg>
Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 16:37
      
أفادت "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس دونالد ترامب وجّه مساعديه بالاستعداد لفرض حصار بحري طويل الأمد على إيران، في مسعى لإجبار طهران على الاستسلام في الملف النووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يعتبر أن خيار استمرار الحصار أقل خطورةً من بديلين آخرين، هما استئناف القصف الجوي أو الانسحاب الكامل من النزاع.


وجاء القرار بعد مناقشات أمنية مكثفة في البيت الأبيض، يرى خلالها الرئيس أن الحفاظ على إغلاق الموانئ الإيرانية أمام حركة الملاحة، وخصوصاً ناقلات النفط، يشكل وسيلة ضغط فعالة.


في الأثناء، رفض ترامب مقترحاً إيرانياً لحلحلة الأزمة على ثلاث مراحل يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، على أن يتم تأجيل المفاوضات حول البرنامج النووي إلى وقت لاحق.

وتشير الصحيفة إلى أن ترامب يتلقى مشاورات متضاربة بشأن الخطوات المستقبلية تجاه إيران.

فبعض المسؤولين يدعون البيت الأبيض علناً إلى تكثيف الضغط على طهران، بينما يعرب آخرون عن مخاوفهم من أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو استمرار العمليات العسكرية قد يضر بالاقتصاد الأمريكي، وقد ينعكس سلباً على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لصالح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد كتب مؤخرا على منصته "تروث سوشيال"، أن إيران أبلغته بأنها تمر بـ"حالة انهيار" وتواجه أزمة قيادة، وإنها تطلب فتح مضيق هرمز "في أقرب وقت ممكن".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328336

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:08
16:02
12:24
05:28
03:52
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet28°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
29°-17
26°-17
21°-15
26°-14
  • Avoirs en devises 25121,4
  • (28/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40266 DT
  • (28/04)
  • 1 $ = 2,87322 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>