انقطاع مياه الشرب في المحرس والغربية والصخيرة بولاية صفاقس

تسجل كل من مناطق المحرس والغربية والصخيرة بولاية صفاقس اضطرابات وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من اليوم الأربعاء ، وفق ما أعلنته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وأرجعت الشركة هذا الانقطاع إلى عطب طارئ على مستوى البئر العميقة بوادي البطح، ما استوجب التدخل لتغيير عدد من التجهيزات الفنية الضرورية.وبينت أن عملية استئناف التزويد ستتم بصفة تدريجية وطبيعية بداية من الساعة الثامنة من مساء يوم غد الخميس 30 أفريل وذلك إثر الانتهاء من الأشغال اللازمة.