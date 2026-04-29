وزارة التربية تنطلق في تحويل محتوى "حقيبة القسم للمطالعة العائلية" إلى الكتابة بطريقة "البرايل"

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 18:12
      
تستعد وزارة التربية إلى تحويل محتوى "حقيبة القسم للمطالعة العائلية" إلى الكتابة بطريقة "البرايل"، بما يتيح للتلاميذ المكفوفين الاستفادة من هذا الرصيد القصصي، وفق ما أفاد به، مدير نشر الكتاب المدرسي بوزارة التربية سفيان الحضراوي.

ويرتكز مشروع "حقيبة القسم للمطالعة العائلية"، الذي أطلقته وزارة التربية في إطار إعلان سنة 2026 سنة للمطالعة، على جعل المطالعة ممارسة يومية مشتركة بين التلميذ وعائلته، إلى جانب دعم التعلم التفاعلي عبر قصص تربوية موجهة لتلاميذ المرحلة الابتدائية، وفق ما أوضحه سفيان الحضراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش مشاركة الوزارة في معرض تونس الدولي للكتاب.


وبيّن أنّ عملية التوزيع ستشمل في مرحلة أولى مدارس المكفوفين بكل من بن عروس وسوسة وصفاقس وقابس، إلى جانب القسم الخاص بالمكفوفين بالمدرسة الابتدائية حي الأندلس بولاية بنزرت.


وأضاف أنّه سيتم لاحقا تعميم التجربة على جميع التلاميذ المكفوفين في مختلف جهات الجمهورية، بما في ذلك من تعذّر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية، وذلك تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في التعلم للجميع.

وأبرز أنّ هذه المبادرة تعكس حرص الوزارة على تطوير تعليم شامل ودامج، يجعل من الكتاب وسيلة مفتوحة أمام جميع التلاميذ دون استثناء، ويحوّل المطالعة إلى حق فعلي وممارسة يومية متاحة لكل طفل.

وذكر مدير نشر الكتاب المدرسي بوزارة التربية بأنّه تمّ في إطار هذه الجهود توزيع 12 ألف حقيبة للمطالعة العائلية، تحتوي كل واحدة على 30 قصة، على كافة المدارس الابتدائية بالجمهورية التونسية.
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
