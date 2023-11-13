قفصة: تفكيك شبكة مختصّة في تصنيع وتخزين مادة مسكرة عن طريق التحويل الكيميائي

تمكن أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بقفصة من تفكيك شبكة تعمد الى تصنيع وتخزين مادة مسكرة عن طريق التحويل الكيميائي "مادة القربا" المضرة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك البشري بغاية الاتجار فيها وحجز 88 برميل سعة 100 لتر



وكان منطلق الابحاث في القضية على أثر توفر معلومات لدى أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإعداد محل لتصنيع مادة مسكرة باستعمال التحويل الكيميائي "مادة القربا" بجهة واحة القصر قفصة وبيعها للراغبين في استهلاكها.





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للغرض وبانطلاق الابحاث وبإجراء جملة من التحريات الميدانية تم تحديد مكان المحل والتعريف بمستغليه، وعليه أمكن للوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بقفصة، واعوان مركز الأمن الوطني بقفصة المحطة، واعوان مركز الأمن الوطني بقفصة المدينة،واعوان فرقة شرطة النجدة مصحوبين بفريق تابع للفرقة الشرطة الفنيةو العلميةبقفصة، ضبط ذوي الشبهة وحجز 88 برميل سعة 100 لتر تحتوي على حوالي 5000 لتر من مادة "القربا" المسكرة (تم إتلافها على عين المكان طبقا لتعليمات النيابة العمومية) 250 كغ من مادة السكر وعدد 08 قوارير غاز مسيل و06 مواقد ودراجتين ناريتين، قدرت القيمة الجملية للمحجوز بـ 50 ألف دينار.



بتقديم المعنيان الى مقر الوحدة الأمنية تبين أن أحدهما مفتش عنه من أجل "تكوين وفاق قصد تصنيع وتخزين بغاية الاتجار في مادة مسكرة عن طريق التحويل الكيميائي المضرة بالصحة وغير الصالحة للاستهلاك البشري".



باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة.