ميناء حلق الوادي: حجز 164 صفيحة زطلة لدى مُسافرة تونسية

أكّد المكلف بالإعلام في الديوانة التونسية العميد شكري الجبري العثور على 164 صفيحة من مادة القنب الهندي "زطلة" تزن حوالي 16 كلغ مخفية بإحكام داخل سيارة معطّبة وتحمل ترقيم أجنبي على متن باخرة قادمة من أحد البلدان الأوربية، تقودها سيدة تحمل الجنسية التونسية.



وأفاد الجبري في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، بأنّ شكوكا حامت حول وضعية هذه السيارة المعطّبة، وبتفتيشها تفتيشا دقيقا وتفكيك مكوناتها تمّ العثور على مخبأ مهيء تحت الكرسي الخلفي للسيارة، مخدّرات مخفية باحكام داخلها





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وقد تولت المصالح الديوانية تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المعنية والمحجوز على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني للتعهد طبقا للاختصاص.



وأفاد العميد بحجز مليون و200 حبة مخدرة و40 كلغ من الذهب و400 كلغ غرام من القنب الهندي في ميناء حلق الوادي منذ بداية السنة الحالية.

وقد تولت المصالح الديوانية تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة المعنية والمحجوز على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني للتعهد طبقا للاختصاص.وأفاد العميد بحجز مليون و200 حبة مخدرة و40 كلغ من الذهب و400 كلغ غرام من القنب الهندي في ميناء حلق الوادي منذ بداية السنة الحالية.