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طبربة : " دهس عون امن من قبل شاحنة تهريب سجائر"

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 09:02 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تعرض عون للحرس الوطني الى عملية دهس من قبل شاحنة تهريب في منطقة طبربة حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج واجراء عملية جراحية على قدمه.
وكانت فرقة الحرس الوطني بالمنطقة تحصلت على معطيات بوجود سيارة مريبة في احد الحقول فتوجهت فرقة اليها ليفاجأ الاعوان بخروج شاحنة ودهس العون.
وقد تم حجز حمولة الشاحنة وهي محمّلة بسجائر مهربة .


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